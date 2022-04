Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a respins joi apelurile la negocieri privind crearea unui coridor umanitar pentru toti cei blocati in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, transmite dpa. ‘Presedintele (Vladimir Putin) a spus-o foarte clar: civilii pot pleca si o pot face in orice directie, militarii trebuie sa…

- Liderul cecen, Ramzan Kadirov, a anuntat, intr-o postare pe Telegram, ca peste 1.000 de puscasi marini ucraineni s-au predat in orasul Mariupol, asediat de fortele ruse, si le-a cerut capitularea militarilor ucraineni ramasi in combinatul siderurgic Azovstal, relateaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres.Televiziunea…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis joi ca mulți oameni din Rusia se comporta ca niște "tradatori" și a aratat cu degetul spre cei care iși dau demisia și parasesc țara, transmite Reuters."In astfel de vremuri dificile… mulți oameni iși arata adevarata fața. Foarte mulți oameni…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni agentiei Reuters ca actiunile militare ruse vor inceta "intr-o clipa" daca Ucraina indeplineste mai multe conditii: sa inceteze rezistenta, sa isi modifice Constitutia pentru a recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia si sa recunoasca…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni agentiei Reuters ca actiunile militare ruse vor inceta "intr-o clipa" daca Ucraina indeplineste mai multe conditii: sa inceteze rezistenta militara, sa isi modifice Constitutia pentru a recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia si…

- Acum este momentul ca rusii ”sa se uneasca” in jurul presedintelui rus Vladimir Putin și sa-l susțina, a transmis vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in a noua zi de razboi in Ucraina, relateaza Afp și Reuters, citata de Agerpres . Rusia susține ca invadarea Ucrainei nu este razboi,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat luni Uniunea Europeana ca livrarile de armament catre Ucraina sunt considerate de Rusia un comportament ostil, fiind periculoase si destabilizatoare. Ele dovedesc in acelasi timp ca Rusia a avut dreptate sa faca eforturi pentru demilitarizarea…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a oferit mai multe detalii vineri despre o propunere prezentata mai devreme in cursul zilei de trimitere a reprezentanților in capitala belarusa Minsk pentru a discuta cu Ucraina, susținand ca partea ucraineana a contestat cu o propunere de a se…