- O delegație formata din oficiali turci va efectua o vizita oficiala la Washington saptamana aceasta pentru a discuta cu oficialii americani despre disputa dintre cei doi aliați NATO, au informat surse diplomatice, citate de presa din Turcia, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de mediafax.…

- Departamentul apararii Statelor Unite a anuntat luni interdictia pentru personalul din zonele de operatiuni de a folosi orice functii de geolocatie pe diferite dispozitive - smartphone, monitoare de activtati fizice si altele - deoarece acestea pot dezvalui pozitia trupelor americane, informeaza…

- O delegatie formata din oficiali turci va efectua o vizita oficiala la Washington saptamana aceasta pentru a discuta cu oficialii americani despre disputa dintre cei doi aliati NATO, au informat surse diplomatice, citate de presa din Turcia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Trei ministri americani - printre care seful diplomatiei SUA Mike Pompeo -, precum si ginerele presedintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor avea o intrevedere vineri cu presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, in modesta sa locuinta care ii serveste ca birou

- Repatrierea ramasitelor militarilor americani disparuti in timpul Razboiului din Coreea (1950-1953) ar putea ajuta la construirea increderii intre Coreea de Nord si Statele Unite ale Americii, a declarat luni secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Intr-un…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elizabeth a II-a saptamana viitoare, in cadrul vizitei sale in Marea Britanie, in pofida disputelor diplomatice in care au fost implicati mai multi oficiali britanici, inclusiv premierul si primarul Londrei, relateaza agentia Reuters.

- Olaf Scholz, ministrul german de Finante, a declarat ca neintelegerile intre UE si SUA privind taxele vamale la importurile de otel si aluminiu vor intari vointa politica a statelor europene de accelerare a reformarii Blocului comunitar, informeaza agentia Reuters.

- Oficiali americani au mers in Coreea de Nord duminica pentru a purta discuții pregatitoare pentru posibilul summit dintre președintele SUA Donald Trump și liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, dupa ce acesta din urma și-a reafirmat angajamentul de a se intalni cu liderul american relateaza Reuters.