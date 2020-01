Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are "suspiciuni" ca Iranul a doborat din "greseala" avionul de pasageri ucrainean, informeaza CNN.Intrebat intr-o conferinta de presa desfasurata la Casa Alba ce crede despre prabusirea avionului, Donald Trump a declarat: "Ei bine, eu am suspiciunile…

- Președintele american Donald Trump și-a exprimat propriile dubii cu privire la motivele prabușirii avionului ucrainean în Teheran, în urma caruia au murit 176 de oameni. ”Am dubiile mele. Am sentimentul ca ceva teribil s-a întâmplat (...) Cineva ar fi putut face o greșeala…

- Avionul de pasageri ucrainean probabil a fost doborat cu o racheta lansata de artileria antiaeriana iraniana, afirma oficiali militari americani citati de revista Newsweek, in timp ce Guvernul Marii Britanii exprima „preocupare” privind aceasta ipoteza. Un oficial de la Pentagon, unul din cadrul comunitatii…

- Avionul ucrainean care s-a prabușit in Iran a fost doborat de o racheta trasa de Iran, scrie CBS News, citand oficiali ai Pentagonului. Mai mulți oficiali americani au afirmat ca avionul la bordul caruia se aflau 178 de persoane a fost lovit de o racheta, cel mai probabil model Tor-M1. Anterior, Kievul…

- Un satelit militar a detectat, in acest sens, amprentele termice provenind de la doua lansari de rachete, cel mai probabil SA 15. La putin timp, satelitul a detectat o noua amprenta termica, provenita in urma exploziei in aer a aeronavei civile.

- Aparatul de zbor a cazut in apropierea aeroportului si a fost cuprins de flacari. Un reprezentant al Ministerului de Externe ucrainean a declarat la Kiev ca toate persoanele aflate in avion si-au pierdut viata. ''Focul este atat de intens incat nu putem efectua nicio operatiune de salvare.…

