Oficiali ruşi acuză voalat România că ar fi trimis un grup secret de militari la Odesa Ambasada Rusiei in Africa de Sud acuza, printr-o postare pe Twitter, ca un grup al NATO, format din oficialii unei companii militare romanesti, ar fi fost deplasat in secret la inceputul lunii aprilie la Odesa. „«Un grup secret de monitorizare al NATO, format din oficiali ai unei companii militare private romanesti, a inceput sa lucreze la Odesa», relateaza presa. Asadar, romanii ajuta regimul nazist kievean instalat la Odesa, la fel cum fortele armate ale Romaniei au ajutat fortele germane sa ocupe Odesa in 1943. Se pare ca cineva nu a invatat din istorie”, se arata in mesajul postat pe Twitter… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

