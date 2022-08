Oficiali ruși acuză Ucraina că a bombardat un depozit de combustibil de la centrala nucleară Zaporojie Oficiali instalati de Rusia in Ucraina au anuntat luni ca o racheta ucraineana a lovit un depozit de combustibil de la centrala nucleara Zaporojie, facand o gaura in acoperis, a informat agentia de presa RIA Novosti, preluata de Reuters, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia spune ca Ucraina a bombardat de trei ori in ultimele 24 de ore complexul in care se afla centrala nucleara Zaporojie. Ministerul rus al Apararii a acuzat, sambata, fortele ucrainene ca au bombardat de trei ori in ultimele 24 de ore complexul in care se afla centrala nucleara de la Zaporojie,…

- Un oficial instalat de Rusia in partea ocupata a regiunii Zaporojie a declarat vineri ca forțele ucrainene au distrus ultima linie electrica care leaga centrala de Ucraina, a relatat agenția de știri de stat TASS, citata de Reuters, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina a inceput lucrarile in incercarea de a relua operatiunile la doua reactoare de la centrala nucleara de la Zaporojie din sudul tarii, aflata sub controlul fortelor ruse, a anuntat vineri guvernatorul regional Oleksandr Staruh, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina ii amenința pe militarii ruși care trag in cea mai mare centrala nucleara din Europa sau o folosesc ca baza de tragere, in timp ce numeroase națiuni, care se tem de o catastrofa nucleara, au cerut Moscovei sa iși retraga forțele de la unitatea din Zaporojie, potrivit Reuters. Fii la…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres, a cerut, luni, ca inspectorilor internationali sa li se permita accesul la centrala nucleara Zaporojie, dupa ce Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc cu privire la atacurile asupra acestei centrale, cea mai mare din Europa, relateaza Reuters. Fii…

- Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca "scut nuclear" prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Flota rusa din Pacific a lansat o serie de exercitii de o saptamana la care participa peste 40 de nave si pana la 20 de avioane, au anuntat agentiile de presa rusesti, citand Ministerul Apararii, potrivit Reuters. Este posibil ca acesta sa fie raspunsul Rusiei, la decizia SUA de a trimite rachete…

- Ucraina ar putea inchide centrala nucleara de la Zaporojie, aflata intr-o zona din sud-estul Ucrainei ocupata de fortele ruse, informeaza joi agentia Interfax, preluata de Reuters, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…