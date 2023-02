Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru Reuters, un numar tot mai mare observand…

- In 2022, preturile petrolului au depasit 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014, deoarece cererea s-a redresat in urma ridicarii restrictiilor impuse din cauza Covid-19 in mare parte din lume, iar invadarea Ucrainei de catre Rusia a sporit preocuparile privind aprovizionarea. Dar pretul titeiului…

- Comentariile presedintelui Rezervei Federale din SUA, Jerome Powell, au fost vazute marti ca fiind mai putin socante decat erau temerile, stimuland apetitul pentru risc si afectand dolarul. O moneda americana mai slaba face ca petrolul, al carui pret este stabilit in dolari, sa fie mai ieftin pentru…

- Luni, 16 ianuarie, prețul petrolului a scazut, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Țițeiul Brent a scazut cu 0,8%, pina la 84,64 dolari pe baril, in timp ce petrolul West Texas Intermediate a scazut cu 0,7%, pina la 79,30 dolari pe baril, pe fondul tranzacțiilor slabe in timpul sarbatorilor…

- Preturile petrolului au urcat vineri cu aproximativ un dolar pe baril si au inregistrat cea mai mare crestere saptamanale din octombrie, in conditiile in care dolarul american a scazut la un minim al ultimelor sapte luni, fata de un cos de valute, iar informatiile din China indica o crestere a cererii,…

- Anuntul vine dupa ce grupul G7 de economii avansate a convenit in septembrie sa impuna o limita pentru titeiul rusesc transportat pe mare si, prin urmare, sa limiteze veniturile pe care Kremlinul le obtine din vanzari. Cu toate acestea, detaliile despre cum ar functiona plafonul in practica au fost…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 2 dolari pe baril, inregistrand o a doua scadere saptamanala consecutiva, din cauza ingrijorarii legate de scaderea cererii din China si de posibile cresteri suplimentare ale ratelor dobanzilor in SUA transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la…