Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca nu va fi posibil sa se negocieze incheierea razboiului din țara sa fara a se intalni cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Imaginile din satelit arata fum gros care curge din blocurile de apartamente innegrite dupa cel mai puternic bombardament…

- Bombardamentele rusești asupra unor dintre orașele ucrainene sunt atat de intense, incat autoritațile sunt obligate sa ingroape fara vreo ceremonie religioasa, in gropi comune, zeci de victime civile, relateaza BBC. Potrivit BBC, nicaieri aceasta realitate sumbra a razboiului nu este mai evidenta decat…

- Oficiul ONU pentru Drepturile Omului dispune de ''informatii credibile'' conform carora Rusia a folosit de mai multe ori in timpul invaziei in Ucraina bombe cu submunitii, in timp ce Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului a documentat numeroase atacuri asupra unor tinte civile in Ucraina…

- UPDATE 5 Mai mulți civili care ii susțin pe ruși au fost batuți in teritoriile controlate de ucraineni, a anunțat un reprezentant ONU citat de Sky News. Informații privind violențele menționate au ajuns la șeful Biroului pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet care a cerut sa li se asigure civililor…

- Grupul de initiativa "Brasov pentru Ucraina", inaugurat de primaria municipiului impreuna cu mai multe organizatii nonguvernamentale, a lansat, luni, un site care contine informatii necesare refugiatilor ucraineni, dar si pentru brasovenii care vor sa ajute, platforma web urmand sa se adauge liniei…

- Este a șaptea zi de cand Rusia a invadat Ucraina. Parașutiști ruși au aterizat in Harkov și au atacat unul dintre spitalele militare ale orașului, potrivit Agenției Independente de Informații din Ucraina și oficialilor militari ucraineni. Martorii spun ca bombardamentele au fost intensificate in oraș…

- Agentiile de informatii americane au stabilit ca presedintele rus Vladimir Putin este din ce in ce mai frustrat de cum decurge invazia din Ucraina si ar putea considera ca singura sa optiune este amplificarea violentelor.In timp ce economia rusa se clatina sub sanctiuni globale fara precedent, iar forta…

- Sambata, armata rusa incearca sa cucereasca Mariupol. Corespondentul Libertatea insoțește refugiații. de Mircea Barbu (corespondența din Mariupol, Ucraina) Trenurile de noapte de aici, din sud-estul Ucrainei, n-au mai plecat spre Kiev . Capitala e și ea un focar de lupte, ca și orașele care se bat ca…