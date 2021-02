Stiri pe aceeasi tema

- Fortele internationale intentioneaza sa ramana in Afganistan dincolo de termenul din mai prevazut in acordul incheiat de Statele Unite cu talibanii in februarie 2020, afirma patru responsabili din NATO, citati duminica de Reuters, o decizie care ar putea duce la escaladarea tensiunilor cu insurgentii,…

- Statele Unite au denuntat luni cea mai recenta abatere a Iranului de la acordul nuclear international, calificand activitatile de producere a uraniului imbogatit cu 20% drept un "santaj nuclear", informeaza AFP si Reuters. "Imbogatirea uraniului cu 20% (la uzina din Fordo) este o incercare clara a Iranului…

- Germania a început reducerea prezentei militare din provincia afgana Kunduz, unde expertii germani ofereau consultanta în contracararea atacurilor insurgentilor talibani, anunta armata germana, conform agentiei de presa Reuters. Manevra a fost decisa din vara în coordonare cu Misiunea…

- Ministrul apararii lituanian Raimundas Karoblis a fost testat pozitiv la COVID-19 si Anthony Tata, unul dintre mai multi inalti oficiali ai apararii Statelor Unite care s-a intalnit cu el saptamana trecuta la Pentagon a fost de asemenea testat pozitiv joi, a anuntat Pentagonul, citat vineri de Reuters,…

- Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a sosit joi la Kabul, unde se va intalni cu presedintele Ashraf Ghani, intr-o perioada in care negocierile de pace intre guvernul afgan si talibani se afla in impas, iar violentele sunt in crestere, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Vizita lui Khan…

- Donald Trump ar putea sa retraga aproape toti militarii americani stationati in Somalia, in cadrul unui demers la nivel mondial in acest sens, potrivit unor oficiali americani, in contextul unei reduceri a prezenteii militare americane in Irak si Afganistan, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Consilierul pentru securitate nationala a Casei Albe, Robert O’Brien, a declarat marti ca presedintele Trump spera ca toate trupele americane sa se intoarca acasa din Afganistan si Irak pana in luna mai, transmite Reuters preluat de news.ro O’Brien a vorbit cu reporterii dupa ce Pentagonul…