Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile arata o scadere a increderii in vaccinul cu o singura doza, care a fost initial recunoscut ca fiind crucial pentru succesul vaccinarii in Europa, dar a fost in mare parte retrogradat ca fiind o alegere de rezerva, dupa probleme de siguranta si aprovizionare. La sfarsitul lunii martie, UE…

- Decesul unei femei de 37 de ani dupa ce a fost vaccinata cu serul produs de Johnson & Johnson a dus la suspendarea utilizarii acestuia la persoanele sub 41 de ani in Belgia, potrivit Reuters, citat de news.ro. „Conferinta interministeriala a decis sa administreze temporar vaccinul Janssen populatiei…

- Avocatul care reprezinta Uniunea Europeana in procesul intentat companie AstraZeneca a cerut in instanța amendarea companiei cu o suma enorma pentru ca nu a respectat contractul incheiat pentru livrarea de doze de vaccin anti-Covid, informeaza Reuters.Mai exact, avocatul a cerut instanței sa amendeze…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe actualul sau fond de redresare, în valoare de 750 de miliarde de euro, înainte de a analiza posibilitatea unor noi stimulente, a apreciat comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, adaugând ca discutiile cu privire la un…

- Peste un sfert din populația Uniunii Europene a fost vaccinata anti-Covid cu cel puțin o doza de vaccin, anunța Comisia Europeana, marți, adica 150 de milioane de europeni au fost imunizați. De asemenea, peste 9% dintre europeni au schema de vaccinare completa, cu doua doze (Pfizer/BioNTech, Moderna…

- Comisia Europeana va incheia, in zilele urmatoare, un nou contract cu asocierea Pfizer-BioNTech pentru achizitionarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, livrabile incepand de anul acesta si pana in anul 2023, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

- Cel puțin 12 din cele 27 de state ale Uniunii Europene au incredere ca vor putea vaccina 70% din populație impotriva Covid pana la jumatatea lunii iulie, a declarat marți comisarul pentru piața interna, Thierry Breton, potrivit Digi24 , care citeaza Reuters. Comisia Europeana și-a propus acest procent…

- Comisia Europeana cere clarificari din partea companiei farmaceutice Johnson & Johnson in urma anuntului ''complet neasteptat'' al acesteia privind amanarea livrarii vaccinului sau anti-COVID-19 pentru Uniunea Europeana, a declarat marti agentiei Reuters un oficial european. Compania americana…