Atacul impotriva reputatului jurnalistul olandez de investigatie Peter R.de Vries a fost condamnat in mod ferm, miercuri, de importanti oficiali europeni, precum si de regele Olandei, informeaza AFP si Reuters. Heel veel sterkte en moed aan de familie en vrienden van #peterdevries This is a crime against journalism and an attack on our values of democracy and rule of law. We will relentlessly continue to defend the freedom of the press.— Charles Michel (@eucopresident) July 7, 2021 Atacul in care a fost grav ranit un jurnalist olandez de investigatie este "o crima contra jurnalismului…