Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza problemelor din cadrul Asociației Timișoara 2021 - Capitala Culturala Europeana, orașul ar putea pierde premiul Melina Mercouri, in valoare de 1,5 milioane de euro, acordat de Comisia Europeana. Ar fi o premiera in istoria capitalelor culturale, avertizeaza Alin Nica, expert al Comisiei Europene,…

- Timișoara este al doilea oraș din Romania care a caștigat titlul de Capitala Europeana a Culturii in anul 2021, dupa Sibiu, care l-a deținut in 2007. Proiectul capitalelor culturale, inițiat in 1985, este una din cele mai ambițioase și deopotriva apreciate competiții culturale europene, care s-a soldat…

- Mai multi lideri europeni, printre care presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, apreciind ca Uniunea Europeana nu a fost foarte pregatita sa gestioneze pandemia COVID-19, au solicitat marti Comisiei Europene, intr-o scrisoare, sa studieze modalitatile prin care sa…

- Din cauza pandemiei, perioada in care Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii s-ar putea schimba. Primarul Nicolae Robu, care se implica in activitatea asociatiei Timisoara 2021, a anuntat ca in urma consultarii cu ministul culturii, Bogdan Gheorghiu, s-a inteles ca decizia sa fie lasata in seama…

- Este oportuna sau nu o amanare a proiectului Timișoara – Capitala Culturala Europeana pana in 2022 sau chiar pana in 2023? Cum ne pot ajuta in acest sens instituțiile europene? Care ne sunt așteptarile de la autoritațile naționale și de la cele locale? Acestea au fost numai o parte dintre intrebarile…

- Universitatea de Vest este membru fondator al asociației care gestioneaza calendarul pregatitor și planul de acțiune pentru anul european la Capitalei Culturale Europene 2021, pentru care Timișoara a fost desemnata sa joace acest rol, alaturi de orașele Novi Sad, din Serbia și Elefsina, din Grecia.…

- Pandemia de coronavirus ar putea decala cel mai important proiect din ultimii ani al Timișoarei: cel de Capitala Europeana a Culturii 2021. S-a discutat deja despre asta și va fi luata o decizie la nivelul UE. Nu se știe daca decalarea va fi de un an sau de șase luni.

- Comisia Europeana ia in calcul decalarea capitalelor culturale europene. Cele doua capitale din 2020, Rijeka si Galway, si-au anulat deja majoritatea spectacolelor programate. Timisoara 2021 ar putea sa devina Timisoara 2022.