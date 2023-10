Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali ai Uniunii Europene au denuntat miercuri explozia de la spital din Fasia Gaza si au cerut declansarea unei anchete aprofundate, pentru ca cei responsabili sa fie rasi la raspundere, informeaza AFP si dpa.

- Oficiali ai Uniunii Europene au denuntat miercuri explozia de la spital din Fasia Gaza si au cerut declansarea unei anchete aprofundate, pentru ca cei responsabili sa fie rasi la raspundere, informeaza AFP si dpa.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat marti, 17 octombrie, ca vizita presedintelui SUA, Joe Biden, prevazuta miercuri, 18 octombrie, in Israel este ”absolut necesara” si a mai adaugat ca este sigur ca liderul de la Casa Alba va transmite un mesaj similar cu cel al UE privind respectarea…

- Daca va lansa in continuare atacuri asupra Israelului, gruparea libaneza Hezbollah se va confrunta cu un raspuns „mortal”, a declarat luni, 16 octombrie, purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare israeliene (FDI), contraamiralul Daniel Hagari, relateaza The Times of Israel.„Hezbollah a efectuat ieri…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene se vor reuni, astazi, la Bruxelles, in regim de urgenta pentru a discuta despre situatia din Israel si din regiune, a anuntat Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell , dupa cum au transmis agentiile…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat marti ca inca o persoana ranita in explozia de la statia GPL din localitatea Crevedia va fi transportata pe cale aeriana la un spital din Germania.

- Opt copii de la o scoala gimnaziala din Galati, aflati in tabara in Bran, judetul Brasov, au fost internati, dupa ce au prezentat simptome specifice toxiinfectiei alimentare. Copiilor li s-a facut rau in autocar, in timp ce se indreptau catre judetul Sibiu. Un al noualea copil din grup a primit ingrijiri…

- Guvernul american a deschis o ancheta ce vizeaza prestigioasa Universitate Harvard si practicile sale, care le-ar fi permis copiilor unor fosti absolventi sa fie favorizati in procesul de admitere, informeaza AFP. Este o "traditie" care i-ar avantaja pe studentii albi.