Oficiali din Ucraina: Forţe ucrainene au lansat o contra-ofensivă în zona oraşului Harkov Forte ucrainene au lansat o contra-ofensiva in zona orasului Harkov, al doilea cel mai important oras ucranean, anunta sambata ofciali locali, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Oficiali din Ucraina: Forte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEdin

Stiri pe aceeasi tema

- Problemele legate de exporturile de produse agricole din Ucraina ar putea afecta numeroase țari din intreaga lume, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Confruntari armate se intensifica pe frontul capitalei ucrainene, unde lansatoare de obuze ucrainene raspund artileriei ruse, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- O inregistrare video cu drona realizata in apropierea satului ucrainean Rakivka arata inundații in bazinul raului Irpin, la nord-vest de Kiev. Acest lucru ar putea incetini sau stopa ofensiva rușilor in Ucraina, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele ruse au intensificat bombardamentele asupra oraselor ucrainene din centrul, nordul si sudul tarii duminica seara, a declarat consilierul prezidential Oleksei Arestovici, citat de The Guardian preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- UNESCO a condamnat, joi, „in mod ferm” atacurile rusesti contra infrastructurilor educative din Ucraina, subliniind ca este „extrem de ingrijorata” de pagubele din orasele Harkov si Cernigau, potrivit AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul britanic Boris Johnson a condamnat luni ”atacuri aeriene barbare ale Rusiei” vizand civili in Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele ruse au lansat sambata atacuri coordonate cu rachete si artilerie asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv capitala Kiev, unde s-au facut auzite focuri de arma si explozii langa cladiri guvernamentale, au anuntat oficiali militari ucraineni si martori oculari pentru Reuters, noteaza Agerpres.…

- Bursele de valori se indreapta spre o noua saptamana agitata, in timp ce investitorii urmaresc situatia din Ucraina si continua sa isi ajusteze portofoliile inaintea cresterii ratelor dobanzii de catre Rezerva Federala a Statelor Unite, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…