Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii trebuie sa se decida daca vor sa fie recunoscuti de comunitatea internationala, a declarat presedintele american Joe Biden intr-un interviu difuzat joi de postul ABC, adaugand ca el nu crede ca gruparea si-a schimbat convingerile sale fundamentale, potrivit Reuters. Intrebat daca…

- Fostul președinte american Donald Trump i-a laudat marți pe talibani, afirmând ca sunt „deștepți” și „luptatori buni”, relateaza Business Insider.„Talibanii, va voi spune, luptatori buni. Trebuie sa le acordam merite pentru asta. Ei lupta de 1.000 de ani;…

- Shamaila Khan, director pentru datorii in tarile emergiente la AllianceBernstein, a spus ca insurgentii talibani au dobandit accest la resurse care sunt ”o propunere foarte periculoasa pentru lume”, in Afganistan fiind minerale ”care pot fi exploatate”. Afganistanul a ajuns in mainile militantilor islamisti…

- SUA si-au consolidat marti dispozitivul militar pe aeroportul din Kabul pentru a accelera ritmul evacuarilor dupa stabilirea unei linii de comunicare intre militarii americani, care securizeaza pista, si talibanii care controleaza capitala afgana, relateaza France Presse. O mie de soldati…

- Scenele de panica și haos continua luni dimineața pe aeroportul internațional din Kabul, sute de cetațeni afgani și straini fiind disperați sa fuga din țara dupa ce talibanii au preluat complet controlul. Nu mai puțin de 60 de țari din toata lumea, inclusiv SUA, au cerut ca cetațenii afgani sau straini…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Talibanii au susținut în noaptea de joi pâna vineri ca au luat Kandahar, al doilea oraș ca marime din Afganistan, care va lasa doar capitala Kabul și alte câteva teritorii sub controlul guvernului afgan, potrivit AFP."Kandahar este luat complet. Mujahedinii au ajuns în…

- Mulți comandanți de la Pentagon anticipau ceea ce se va intampla in Afganistan odata cu retragerea armatei americane. Derularea surprinzator de rapida și dezolanta a evenimentelor nu este insa nicio...