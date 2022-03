Oficiali americani: Vladimir Putin nu mai are ca scop capturarea Kievului

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Ibrahim Kalin, consilier principal si, totodata, purtator de cuvant al presedintelui Erdogan, Vladimir Putin i-a telefonat joi dupa-amiaza omologului sau turc si i-a comunicat care sunt cerintele exacte ale Rusiei pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Vorbim despre cerinte imparțite…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a condamnat vehement, miercuri dupa-amiaza, atacurile „devastatoare” ale armatei ruse asupra zonelor civile din Ucraina si a anuntat asistenta suplimentara destinata poporului ucrainean. Presedintele Volodimir Zelenski a fost „convingator” si a rostit un „discurs…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a condamnat vehement, miercuri dupa-amiaza, atacurile „devastatoare” ale armatei ruse asupra zonelor civile din Ucraina si a anuntat asistenta suplimentara destinata poporului ucrainean. Presedintele Volodimir Zelenski a fost „convingator” si a rostit un „discurs…

- Directorul serviciilor ruse de informatii extrene (SVR) Serghei Nariskin acuza joi Occidentul, intr-un text plin de amenintari, de faptul ca incearca "sa distruga" Rusia si justifica invazia Ucrainei prin vointa Kievului de a se dota, in opinia sa, cu arma nucleara, relateaza AFP. "Mastile cad. Occidentul…

- In timpul saptamanii, Alexander este programator IT. Konstantin este freelancer in publicitate online. Dar sambata, cei doi s-au alaturat impreuna cu alții intr-un șantier abandonat de la periferia Kievului pentru a se antrena ca rezerviști ai armatei ucrainene. Ei sunt gata sa fie chemați in cazul…

- Un avion american incarcat cu echipamente militare si munitii a aterizat marti la Kiev, acesta fiind al treilea transport din asistenta de securitate in valoare de circa 200 de milioane de dolari oferita Kievului de Washington in timp ce Ucraina se pregateste pentru o eventuala ofensiva a Rusiei,…

- Șeful marinei germane a demisionat sâmbata dupa ce a fost criticat pentru ca a spus ca președintele rus Vladimir Putin merita respect, iar Kievul nu va recâștiga niciodata Crimeea anexata de la Moscova, relateaza Reuters. „I-am cerut ministrului Apararii Christine Lambrecht sa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa efectueze o vizita in Ucraina "in urmatoarele saptamani", cu scopul de a incerca sa dminueze tensiuni tot mai puternice intre Kiev si Moscova, anunta un purtator de cuvant al presedintiei turce, relateaza AFP. "Presedintele Erdogan urmeaza sa se duca…