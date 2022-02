Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali americani de rang inalt au declarat ca nu pot confirma informatiile potrivit carora serviciile de informatii americane indica faptul ca Rusia planuieste sa invadeze Ucraina miercuri, dar au repetat avertismentele ca americanii sa paraseasca imediat Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Proteste anti-razboi de amploare, la Kiev. Mii de oameni in strada, ingrijorați de o posibila invazie din partea Rusiei O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc sambata, la Kiev, unde populația este extrem de ingrijorata de posibilitatea ca Ucraina va fi invadata de Rusia. Ucrainenii au trecut in…

- Noi forte rusesti continua sa soseasca la frontiera cu Ucraina si o invazie in Ucraina ar putea incepe in orice moment, inclusiv in timpul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, a declarat vineri secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, citat de Reuters.

- Vremea poate deveni un factor decisiv pentru eventuala decizie privind ofensiva rusa in Ucraina. Ucrainenii se intreaba daca anul acesta „Rasputița”, noroiul de primavara, a venit mai devreme, iar aceeași intrebare este, probabil și in mintea generalilor ruși, arata o analiza CNN. Rasputița…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca ar fi neintelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina si ca, in acest caz, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Intr-un interviu la postul de televiziune NTV, presedintele Erdogan a spus…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca informațiile privind șansele unei invazii ruse în Ucraina sunt sumbre, dar aceasta nu este inevitabila, și l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca orice conflict ar putea deveni "o noua Cecenie"."Trebuie sa facem…

- Uniunea Europeana discuta cu partenerii despre potențialul de creștere a livrarilor de gaze catre blocul comunitar, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, dupa o intalnire cu miniștrii europeni ai energiei, anunța Reuters.

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…