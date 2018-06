Oficiali americani: Coreea de Nord nu si-a suspendat activitaea nucleara, ci doar incearca sa pacaleasca SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump i-ar fi sugerat lui Emmanuel Macron sa scoata Franta din Uniunea Europeana, oferindu-i in schimb un acord bilateral avantajos. Oferta ar fi fost facuta in timpul unei intalniri cand Macron a vizitat Casa Alba in aprilie, arata The Guardian, care citeaza Washington Post.…

- Summitul dintre presedintele SUA si liderul nord-coreean Kim Jong Un va costa Singapore in jur de 20 de milioane de dolari singaporezi (15 milioane dolari americani), a anuntat prim-ministrul Lee Hsien Loong, adaugand ca "este un cost pe care suntem dispusi sa il platim", informeaza duminica dpa.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns celor care il intrebau in legatura cu informatiile privind termenii duri in care s-a desfasurat o convorbire telefonica cu Donald Trump, facand o paralela cu procesul de preparare a carnatilor: este mai bine sa nu stii ce se afla inauntru, scrie The Guardian.…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, s-a declarat "perplex" in legatura cu hotararea omologului sau american, Donald Trump, de a anula intrevederea cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un. Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a jucat un rol esential in organizarea intrevederii lui Donald…

- Coreea de Nord a anulat reuniunea la nivel inalt cu Guvernul sud-coreean de miercuri si avertizeaza cu privire la organizarea summitului dintre presedintele SUA Donald Trump si Kim Jong-un, din cauza nemultumirii legate de desfasurarea unui exercitiu militar de amploare de catre Statele Unite si Coreea…

- Moscova si Beijingul s-au inteles sa blocheze orice incercare a Statelor Unite de a sabota acordul nuclear cu Iranul, a anuntat, luni, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. "Suntem impotriva revizuirii acestui acord, iar incercarea de a minimaliza ani de eforturi internationale realizate…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de BBC. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a ajuns astazi la Moscova, conform agentiei de stiri TASS. Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei. Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile…