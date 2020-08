Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Ministerului Sanatații din regiunea siberiana unde Alexei Navalnii este spitalizat au anunțat astazi ca un laborator al poliției a descoperit o substanța chimica de natura industriala in parul și pe mainile criticului Kremlinului, transmite hotnews , citand agentia Reuters. Mai devreme in…

- Ipoteza ca principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost otravit este confirmata partial. Sotia politicianului spune ca a fost informata de un reprezentant al Politiei de Transport ca substanta cu care Navalnii ar fi fost otravit este identificata, insa acesta nu a dorit sa spuna exact…

- O ambulanta aeriana, cu o echipa specializata in tratarea pacientilor in coma, urma sa plece joi noaptea din Germania pentru a-l aduce in aceasta tara pe dizidendul rus Aleksei Navalnii, a anuntat organizatia Cinema for Peace Foundation, transmite Reuters.Lui Navalni i s-a facut rau joi, in…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a fost internat joi intr-un spital din Siberia, cu simptome a ceea ce purtatoarea sa de cuvant califica drept "otravire", dupa ce avionul in care se afla acesta a aterizat de urgenta, informeaza Reuters. Navalnii, 44 de ani, este inconstient si internat…

- Demonstrantii libanezi furiosi si indurerati au citit marti cu glas tare numele celor cel putin 171 de oameni ucisi in explozia care a avut loc saptamana trecuta in Beirut si au cerut inlaturarea din functii a presedintelui Michel Aoun si a altor oficiali pe care ii acuza de aceasta tragedie, transmite…

- Tootdata, acesta a mai precizat ca nu a avut niciun fel de simptom si deja s-a vindecat, relateaza agentia de stiri BELTA, preluata de Reuters, citata de agerpres. "Astazi va intalniti cu un om care a reusit sa supravietuiasca coronavirusului pe picioare. Doctorii au ajuns ieri la aceasta concluzie.…