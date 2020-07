Ziarul Unirea OFICIAL| VESTE BUNA| Numarul de cazuri de infectare cu COVID-19 in scadere. 413 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 32.948 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, luni, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 13 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de... OFICIAL| VESTE BUNA| Numarul de cazuri de infectare cu COVID-19 in scadere. 413 cazuri…