Oficial | Vaccinarea copiilor de 12-15 ani începe mâine „Copiii cu varsta de 12 ani și peste se pot vaccina de maine impotriva COVID-19”, se arata in comunicatul transmis marți, 1 iunie, de Comitetului Național de Vaccinare. Conform CNCAV, platforma de programare Ro Vaccinare a fost optimizata și permite programarea copiilor cu varsta de 12-15 ani prin contul parinților. Copii pot fi vaccinați insa și fara programare, incepand de miercuri, 2 mai, prin prezentare directa la centrele de imunizare, insoțiți de un parinte sau tutore legal. Schema de vaccinare și modalitațile de programare sunt la fel ca la populația adulta, dar este obligatorie acordarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

