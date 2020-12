Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 16 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 93 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge 11.515 la de persoane confirmate pozitiv, 9.667 de persoane vindecate și 295 de decese.…

- Joi, 10 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 106 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge 11.010 la de persoane confirmate pozitiv, 9.060 de persoane vindecate și 282 de decese.…

- Baiețelul de trei ani, din județul Brașov, avea mai multe boli asociate, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Alte 113 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor în România ajungând…

- "Am avut o intalnire, care a fost dedicata evidențierii situației din țarile noastre. Am discutat destul de mult despre producerea unor tipuri de vaccin și modul de administrare. Nu am discutat despre modele de carantinare, pentru ca fiecare stat are legisltație proprie, ceea ce in alta parte inseamna…

- "Situația epidemiologica din Europa se degradeaza rapid, iar populația este expusa unui risc major de infectare. Ne punem, cu toții, mari speranțe, in dezvoltarea unui vaccin anti-COVID-19, vaccin sigur și eficient, iar eforturile confirma dorința de a avea acest vaccin. Romania este parte a acordurilor…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 73 noi INFECTARI, cifre in SCADERE, in ultimele 24 de ore, in Alba. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, vineri, 9 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 73 de cazuri…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 50 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, marți, 6 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 50 de cazuri de infectare…

- IPS Andrei a fost testat pentru COVID-19, iar rezultatul a fost pozitiv. "Eu sunt foarte bine și puternic datorita lui Dumnezeu. Medicii spun ca nu am niciun fel de probleme. Transmit pe aceasta cale un mesaj de pace și de liniște, rugandu-i pe toți sa aiba grija de ei și de familiile lor",…