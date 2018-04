Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a luat o decizie radicala in ceea ce-l privește pe generalul H.R. McMaster, consilierul sau de securitate naționala. Trump dorește ca acesta sa fie demis și deja ii cauta inlocuitor.

- Romania urmareste pana la fiecare leu modul cum sunt cheltuiti banii pe care ii acorda Republicii Moldova. Declaratia a fost facuta de ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, in cadrul emisiunii „Moldova in direct” de la postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN.

- Membra Comitetului Executiv al Organizatiei de Eliberare a Palestinei (OEP) Hanan Ashrawi a facut apel la guvernul Romaniei sa joace un rol activ in sprijinul unei paci juste si al constituirii unui stat palestinian suveran si independent. Initiativa vine dupa ce Romania a decis sa se abtina la votul…

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), si-a incheiat, miercuri mandatul, anuntand ca sumele alocate in Legea bugetului pentru anul 2018 ajung doar pana in lunile septembrie — octombrie, fiind in mod clar insuficiente pentru acoperirea nevoilor medicale ale populației.…

- Donald Trump a decis sa sfarime “Visul american” al cetațenilor care doresc sa se stabileasca in SUA și sa spere la o viața mai buna. Președintele american Donald Trump a anunțat, in primul discurs despre Starea Națiunii, ca Loteria Vizelor dispare. Liderul american a stabilit ca programul „ofera in…

- "Piata financiara ne-a obisnuit cu termeni cum sunt "riscul", "asumarea riscului", "previzionarea castigurilor". Cred ca acest jargon, potrivit pentru filmele de actiune din domeniul financiar fac rau atunci cand ne intoarcem in lumea reala. Investitiile nu trebuie confundate cu adrenalina unui film…

- Lideri din intreaga lume - de la presedintele SUA, Donald Trump, la noul lider din Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa - se pregateau sa ajunga la Davos pana marti, cand se va deschide edita din acest an a Forumului Economic Mondial. Cateva teme importante ar urma sa domine reuniunea din aceasta statiune elvetiana,…

- Acum, ca s-au mai calmat spiritele, afara ninge liniștit și au intrat și banii lui Soroș, deci avem ce numara pana trece codul galben, se cuvine sa stam stramb și sa judecam drept: cu ce ne-am ales in urma ieșirii de sambata? Unii s-au ales cu un guturai, alții cu o ragușeala, cațeii prezenți au […]