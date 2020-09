Oficial!: Un avocat, un grefier si functionar al Tribunalului Bihor, trimisi in judecata de DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Florina Botau, la data faptelor grefier in cadrul Tribunalului Bihor, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzata, printre altele, de complicitate la sustragere sau distrugere de inscrisuri si abuz in serviciu. Potrivit unui…

- Direcția Naționala Anticorupție l-a trimis in judecata pe polițistul Adrian Craciunescu, pentru trafic de influența, abuz in serviciu in forma continuata și uzurparea funcției ca infracțiune asimilata celor de corupție. Acesta este cercetat in arest la domiciliu. Procurorii DNA au dispus trimiterea…

- Doi barbati au fost trimisi in judecata de procurorii constanteni dupa ce au jefuit un bancomat din localitatea Lumina, fapta avand loc la sfarsitul lunii februarie. Ei au aruncat in aer bancomatul care apartinea CEC Bank si au furat aproape 120.000 de lei. In urma exploziei a fost afectat si magazinul…

- Inculpatii sunt acuzati de folosire sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene autorat si complicitate si evaziune fiscala. Dosarul va fi solutionat de Tribunalul Constanta, in prima…

- Inculpatul ar fi primit pe raza municipiului Targu Mures suma de 100.000 lei. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Bacau a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:Bratanovici Cristian, la data faptei director general adjunct…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: CIRJALIU CRISTIAN MARICEL, la data faptei si in prezent primar al comunei Agigea, judetul Constanta, pentru comiterea infractiunii de abuz in…

