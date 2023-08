Oficial: Un angajat la stat pentru trei de la privat Acum , in Romania sunt angajați legal 6.791.743 de persoane, din care 5.093.669 lucreaza in sectorul privat, 1.573.979 sunt bugetari, iar 123.979 au un loc de munca in sectorul mixt. Raportul dintre angajații din sectorul privat și cei din sectorul statal este de aproximativ 3,23 la 1. Astfel, exista un angajat la stat la fiecare 3,23 angajați in sectorul privat, potrivit informațiilor oficiale furnizate de ministerul Muncii. Prin comparație, in SUA, unde numarul total de angajați este de aproximativ 135,8 milioane, dintre care aproximativ 22 de milioane lucreaza in instituțiile statului, raportul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Sectorul de retail a atras 21% din volumul total de investitii inregistrat in primul semestru din 2023, in crestere cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, mentinandu-se in jurul valorii de 39 milioane de euro. Astfel, retailul urca in top trei din punct de vedere al interesului investitorilor,…

- Nou ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dezvaluit o serie din prevederile noii legi a salarizarii, care in prezent se afla in discuție cu Banca Mondiala pentru a pregati simulari de impact. „Avem deja pregatit proiectul de lege . Trei variante de anexe in cazul profesorilor, dar și pe intreaga…

- Politistii de frontiera au ridicat vineri, in vederea confiscarii, bunuri in valoare de aproximativ 12.224.000 de lei. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPR) informeaza ca vineri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 173.768 de persoane, dintre care 17.470 cetateni ucraineni.…

- Ședința de Guvern, joi, la Palatul Victoria. Raportul privind situația concediilor medicale acordate si decontate din bugetul national se afla pe masa miniștrilor.Premierul Marcel Ciolacu a constatat ca, la o populație activa de 6 milioane de romani, au fost inregistrate aproape 8,1 milioane de concedii…

- Sunt vești ESENȚIALE pentru milioane de pensionari și angajați romani! Noile reforme sunt foarte aproape de a intra in linie dreapta. Informațiile au fost dezvaluite de un important ministru al Coaliției PSD-PNL-UDMR. Toate calculele sunt pe masa Guvernului Romaniei. Veniturile salariale ale acestor…

- Romania are o istorie bogata in ceea ce privește jocurile de noroc, iar caștigurile la loterie au adus de-a lungul anilor emoții incredibile și povești captivante. Aceasta aventura in cautarea celor mai mari premii acordate in Romania nu numai ca dezvaluie caștigatori care au avut noroc, ci și povești…

- Cinci persoane din Romania, intre care un deputat, dar si doua firme sunt acuzate ca ar fi fraudat fonduri europene. Se estimeaza ca a fost adus un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte. ”Saptamana trecuta, Parchetul European (EPPO) din…

- Piața muncii din Europa și, implicit din Romania, raporteaza anual pierderi datorita muncii la negru. Raportul de anul trecut, realizat de Autoritatea Europeana in domeniul Muncii publica o statistica alarmanta, conform careia peste 6,8 milioane de lucratori casnici nu figurau oficial in documente,…