- Rusia le va permite medicilor si expertilor sanitari ungari sa studieze procesul de productie al vaccinului rusesc impotriva Covid-19 „Sputnik V”, a anuntat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit agenției MTI, citata de Agerpres. Vorbind la o conferinta de presa comuna dupa o intrevedere…

- Vaccinul rusesc ''Sputnik V'' va fi de cateva ori mai ieftin decat cele produse de companiile Pfizer si Moderna si va putea fi transportat incepand din luna februarie la temperaturi cuprinse intre 2 si 8 grade Celsius, a declarat Kiril Dmitriev, seful fondului statal (Fondul de Investitii Directe al…

- Vaccinul ''Sputnik V'', alternativa ruseasca la vaccinurile occidentale, va fi de cateva ori mai ieftin decat cele produse de companiile Pfizer si Moderna si va putea fi transportat incepand din luna februarie la temperaturi cuprinse intre 2 si 8 grade Celsius, a declarat luni agentiei EFE Kiril Dmitriev,…

- Potrivit datelor Centrului Național de Operațiuni coronavirus, in ultimele 24 de ore au fost constatate in țara 467 de decese cauzate de boala și 24.822 de infecții noi. Numai în Moscova, în ultima zi, au fost înregistrate 7.168 de cazuri de Covid-19 și 74 de decese, conform…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat duminica o intelegere intre guvernul sau si Moscova pentru achizitionarea a 10 milioane de vaccinuri rusesti Sputnik-V, relateaza AFP, citata de agerpres . „Am garantat peste 10 milioane de vaccinuri pentru primul trimestru al anului viitor (…) Venezuela…

- Fondul Suveran Rus (RDF) si Institutul Gamaleia, creatorii vaccinului anti-COVID-19 Sputnik-V, aflat in prezent in faza a treia a testelor clinice, au dat asigurari miercuri ca acesta este eficient in proportie de 92%, la o zi dupa ce laboratoarele american Pfizer si german BioNTech au anuntat ca vaccinul…

- In Romania ajunge prima transa de Favipiravir. Acesta este singurul medicament cu dublu beneficiu, in gripa si in cazurile de Covid-19. Favipiravir este un antiviral administrat deja pacientilor cu Covid din China, India si Rusia. Studiile clinice recente au aratat ca medicamentul ajuta in eliminarea…

- China a anunțat ca vaccinurile anti-COVID care se afla acum in etapa finala a studiilor clinice ar putea fi gata pentru distribuiere in luna noiembrie. Cercetatorii chinezi au ajuns in etapa finala a studiilor clinice cu patru vaccinuri anti-COVID 19. Cel putin trei dintre acestea au fost deja oferite…