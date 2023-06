Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European Charles Michel se declara, "cu titlu personal", in favoarea unei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), in timp ce aceasta fosta republica sovietica se afla in plin razboi cu Rusia, relateaza BFMTV. Ucraina are statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea…

- Obiectivul demilitarizarii Ucrainei, declarat de Moscova la inceputul campaniei sale militare in tara vecina, a fost „in mare parte indeplinit”, sustine Kremlinul, citat duminica de EFE. „Ucraina foloseste din ce in ce mai putin arme proprii si din ce in ce mai mult sisteme de armament furnizate de…

- Daca la sfarșitul anului Consiliul European va recunoaște ca fiind satisfacatoare rezultatele reformei in domeniile enumerate, liderii UE pot conveni sa inceapa negocierile de aderare. O asemenea performanța a guvernarii se va constitui intr-o baza solida electorala pentru forțele pro-europene la viitoarele…

- Deși americanii, Europa și aliații lor se bat cu pumnul in piept ca lovesc in finanțele Rusiei prin sancțiuni, acestea par sa fie doar pe hartie. Exporturile de petrol rusești au ajuns la cel mai mare nivel de la invazia Ucrainei. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei si…

- Majoritatea moldovenilor, adica 52% din participanții la sondaj considera ca razboiul trebuie stopat cat mai rapid, chiar daca acest lucru ar insemna ca Ucraina sa cedeze teritorii Rusiei. Aproape in jumatate cred ca Ucraina trebuie sa-și recupereze toate teritoriile, chiar daca razboiul va fi mai lung…

