- Primul val al epidemiei COVID-19 in Europa a trecut, mai putin in Romania, Bulgaria, Polonia, Suedia si Marea Britanie, anunta directoarea Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), Andrea Ammon. Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus…

- Romania nu a atins inca varful epidemiei de coronavirus, iar de acest week -end depinde relaxarea masurilor. Declaratia a fost facuta, la Iasi, de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, care a spus ca mai exista focare de coronavirus in evolutie, iar peste 1300 de cadre medicale sunt infectate la nivel national:…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit de la Vaslui despre situația din Romania, țara afectata de pandemia de coroanvirus. Oficialul a vorbit despre relaxarea masurilor impuse in Romania incepand cu 15 mai, a precizat ca inca nu am ajuns la varful pandemiei și a avut un mesaj clar. Potrivit lui…

