Prelungirea discutiilor ar putea complica si mai mult planurile de vaccinare ale UE, intrucat blocul planuise sa semneze un acord la inceputul acestui an pentru cel putin 100 de milioane de doze de vaccin Novavax, cu optiunea pentru alte 100 de milioane. Oficialul UE a declarat ca Novavax a amanat semnarea unui acord timp de mai multe saptamani, invocand probleme juridice, in cadrul intalnirilor cu negociatorii blocului pentru vaccin. “Incetinesc procesul de finalizare a contractului”, a declarat pentru Reuters oficialul care a participat la intalniri. In mod neoficial, un director de la Novavax…