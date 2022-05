Stiri pe aceeasi tema

- Un supermarket din Mariupol a fost tranformat intr-un fel de groapa de gunoi pentru cadavre, unde aruncate trupurile care au fost scoase de ape din morminte cand noile autoritati proruse din Mariupol au incercat sa restabileasca alimentarea cu apa a orasului, care a provocand inundatii masive, a declarat…

- Aproximativ 70 de cadavre au fost descoperite sub daramaturile unei foste cladiri industriale din orașul Mariupol, ocupat de Rusia, afirma un consilier al primarului orașului, potrivit BBC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ocupantii rusi vor sa organizeze la 9 mai o „parada a prizonierilor” ucraineni la Mariupol, oras-port strategic la Marea Azov, si intentioneaza sa imbrace 2.000 de civili, pe care ii retin in prezent in lagare de filtrare din zona, in uniforme ale armatei ucrainene, urmand ca imagini cu acestia sa fie…

- Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, a anuntat vineri seara Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce fortele ruse strang latul in jurul Mariupol (sud-est), principalului port ucrainean la Marea Azov. „Ocupantii au reusit partial sa obtina succes in districtul de operatiuni Donetk,…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, dupa ce forțele rusești care au invadat țara și-au intarit ocupația in jurul orașului Mariupol. „Ocupanții au acces parțial in districtul operațional Donețk, lipsind temporar Ucraina de accesul la Marea…