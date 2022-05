Stiri pe aceeasi tema

S&P a coborat sambata ratingul Rusiei in valuta la „default selectiv", din cauza riscurilor crescute ca Moscova sa nu fie capabila sau sa nu doreasca sa iși onoreze angajamentele fața de strainii care i-au cumparat obligațiunile, transmite Reuters.

Orice miscare a fortelor ruse din jurul Kievului ar constitui o "redesfasurare, nu o retragere", a declarat marti un oficial american, dupa ce Rusia a promis sa reduca radical amploarea operatiunilor militare din apropierea capitalei ucrainene, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Putin a acuzat Occidentul ca „incearca sa anuleze" Rusia.

Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a decis miercuri, intr-o sedinta extraordinara, excluderea Rusiei din aceasta organizatie paneuropeana, dupa 26 de ani de apartenenta, se arata intr-un comunicat de presa transmis Agerpres.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a postat un mou mesaj pe pagina sa de socializare, in care spune ca Rusia se autodistruge dupa invadarea Ucrainei.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan susține ca reacția insuficienta a comunitații mondiale la ocuparea peninsulei Crimeea de catre Rusia in 2014 a dus la actuala agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei.

Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.

Inceputul sfarsitului pentru Putin si Rusia, din pacate o tara confiscata si cenzurata de un bolnav de putere. Ce a reusit sa faca Putin, groparul Rusiei, scrie Claudiu Catana pe pagina sa de Facebook: