- Reprezentanții Ministerului Apararii Naționale din Rusia a descris prima zi de razboi ca fiind „o reușita”, o zi in care Rusia și-a atins scopurile. Un oficial ucrainean a transmis ca centrala nucleara de la Cernobil a ajuns in mainile inamicilor.

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat joi, in Parlamentul britanic, noile sancțiuni impuse impotriva Rusiei in urma invaziei din Ucraina. Printre acestea se numara interzicerea in Marea Britanie a companiei aeriene ruse Aeroflot, inghețarea activelor bancii VTB și a altor 100 de entitați…

- Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, a declarat joi, 24 februarie, Mihailo Podoliak, consilier al oficiului prezidential al Ucrainei, citat de Reuters.Este imposibil sa spunem daca centrala nucleara de la Cernobil este sigura dupa un atac complet lipsit de sens din partea…

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Florin Citu ca, in cazul in care PSD iese de la guvernare, vor fi alegeri anticipate, insa nu considera ca Romania isi permite sa aiba in momentul de fata alegeri anticipate. „Avem doua conceptii diferite, chiar despre lume si viata. Sunt si probleme de fond, dar domnul…

- Mii de oameni protesteaza in capitala Olandei fața de restricțșiile impuse din nou de autoritați. Mitibngul nu a fost aprobat, astfel ca oamenii s-au strans ilegal intr-o piața. Forțele de ordine au intervenit și au avut loc și incidente, relateaza agențiile de presa internaționale. Cateva mii de oameni…

- Conducerea PNL Valcea a decis sa adopte o decizie prin care solicita, oficial, o intalnire cu presedintele PNL, Florin Citu. Adresa semnata de conducerea organizației a fost trimisa la Bucuresti, dupa ce liderii din Valcea nu ar fi putut sa vorbeasca cu presedintele partidului, pentru ca acesta nu le-a…