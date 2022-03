Oficial ucrainean: Avem deja o legiune cu peste o mie de străini care au venit să lupte în Ucraina Peste 1.000 de straini s-au alaturat Ucrainei, in lupta impotriva Rusiei, potrivit ministrului ucrainean de Externe, citat de agenția DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte impreuna cu poporul ucrainean impotriva agresorilor. Numarul lor a trecut deja de 1.000 de oameni”, a declarat presei ucrainene ministrul […] The post Oficial ucrainean: Avem deja o legiune cu peste o mie de straini care au venit sa lupte in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

