Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea comunicarilor privind accidentul rutier produs in apropiere de Budapesta, in care a fost implicat un microbuz care se deplasa catre Romania dinspre Slovenia, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Conform ultimelor informatii obtinute in cursul noptii de echipa consulara…

- Soferul microbuzului implicat in accidentul din Ungaria, in urma caruia noua romani au murit, transmitea Live pe Facebook in momentul impactului, potrivit unei inregistrari care a aparut pe retelele de socializare. Inregistrarea care a aparut pe retelele de socializare este facuta de o persoana care…

- Update: Numarul persoanelor decedate în urma accidentului din Ungaria se ridica la noua, potrivit unui nou bilanț al Ministerului de Externe, care precizeaza ca patru morți sunt români, existând indicii ca și restul victimelor ar fi tot cetațeni români. Procedura de identificare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca noua persoane au murit in accidentul produs in Ungaria si ca pana in prezent s-a stabilit ca patru dintre victime sunt de cetatenie romana, existand indicii ca si restul ar fi cetateni romani, insa procedura de identificare se afla inca in curs de desfasurare…

- Șapte romani și-au pierdut viața in aceasta dupa-amiaza, dupa ce microbuzul in care erau a fost implicat intr-un accident rutier violent produs in apropiere de Budapesta, Ungaria. La locul tragediei a ajuns un șofer roman care a filmat scenele de coșmar care au urmat dupa impactul nimicitor. Ministerul…

- Accident grav petrecut marți dupa-amiaza pe o autostrada din Ungaria. Un microbuz s-a lovit de un camion în apropiere de orașul Ceglédbercel. Șapte români au murit în incidentul auto. Microbuzul s-a izbit în camion pe o autostrada ce lega Vama Nadlac de Budapesta. Totodata,…

- Un gravi incident s-a produs, duminica, pe aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapesta, Ungaria. O ciocnire dintre doua microbuze care transportau pasageri s-au ciocnit. Opt romani au fost raniți in accident.

- Comunicat IPJ ConstantaConform sesizarii si a primelor cercetari, in jurul orei 21.55, un barbat, de 51 de ani, din Constanta, a condus un autoturism, pe DN 38, in afara localitatii Agigea, catre oras Techirghiol.Din cauza neatentiei in conducere, a patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune…