Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care extinde numarul romanilor care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare, din zonele afectate de poluare remanenta. Actul normativ modifica art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 in vederea reducerii varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare, pentru persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zone afectate de poluare, precum si pe o raza de opt kilometri in jurul acesteia, prin extinderea numarului de localitati. Dupa adaugarea celor 15 localitați, in total, sunt acum 31…