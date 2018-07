Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Coreei de Sud, Kyung-wha, a declarat, joi, ca exista neintelegeri intre Washington si Phenian in privinta denuclearizarii Coreei de Nord, adaugand ca cele doua state au linii de comunicare directe, relateaza site-ul agentiei Yonhap, scrie mediafax.ro.

- Coreea de Nord a amenintat miercuri ca anuleaza summitul prevazut la 12 iunie intre liderul sau, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, din cauza manevrelor militare din Sud, a informat agentia sud-coreeana Yonhap, citata de agerpres.ro.Phenianul a anulat, de asemenea, o intalnire…

- Phenianul a anulat, de asemenea, o intalnire la nivel inalt prevazuta miercuri cu Seulul pentru a protesta fata de exercitiul militar anual Max Thunder la care participa armatele sud-coreeana si americana, a afirmat Yonhap, citand agentia oficiala nord-coreeana KCNA.

- Oficial, n-a fost suspendat, dar curios e ca n-a mai primit niciun meci in Serie A in ultimele doua etape, dupa Inter - Juventus 2-3. Daniele Orsato a ieșit subit din "radarul" lui Rizzoli, care l-a ocolit de la delegari dupa ce a decis titlul in Derby d'Italia. ...

- Multe strazi din Timișoara sunt efectiv invadate de gunoaie, mai ales pe trotuare, iar oamenii nu mai au pe unde trece. Deșeurile aruncate ilegal de timișoreni, cu multe zile inainte ca mașinile Retim sa aiba traseul programat pe strada lor, emana un miros insuportabil. In unele zone miroase…

- Primele imagini transmise in direct de la summitul inter-coreean de la Panmunjom l-au prezentat vineri pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in intampinandu-l cu un zambet pe liderul nord-coreean Kim Jong Un la linia de demarcatie dintre cele doua Corei, relateaza Yonhap si Reuters. Foto: (c) AP/AP…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pasit vineri pentru prima data in Coreea de Sud, la Panmunjom, in partea sud-coreena a zonei demilitarizate (DMZ) de la frontiera dintre cele doua Corei, si a dat mana pentru prima data cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, relateaza Yonhap. Moon a…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pornit vineri dimineata spre Panmunjom, satul din zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei unde urmeaza sa se intalneasca peste cateva ore cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a informat KCNA, preluata de Yonhap. Potrivit KCNA -…