Vorbind la emisiunea ”Face the Nation” de la CBS, Amos Hochstein, consilier principal al Departamentului de Stat al SUA pentru securitatea energetica, a declarat: ”Pe baza a ceea ce am auzit in calatorie, sunt destul de increzator ca vom mai vedea cativa pasi in aceasta calatorie, saptamanile urmatoare.” Hochstein nu a spus care tara sau tari vor creste productia sau cu cat. ”Nu este vorba doar despre Arabia Saudita… Ne-am intalnit cu CCG si cu Arabia Saudita. Nu ma voi referi acum la cata capacitate neutilizata este in Arabia Saudita si in Emiratele Arabe Unite si Kuweit etc. Dar exista o capacitate…