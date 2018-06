Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a salutat joi discutii 'substantiale' purtate cu generalul Kim Yong Chol, considerat mana dreapta a lui Kim Jong-Un, in vederea unui summit istoric intre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul nord-coreean, informeaza AFP. 'Discutii…

- Un important general nord-coreean, colaborator foarte apropiat al lui Kim Jong Un, a sosit miercuri la New York pentru o vizita extrem de rara cu scopul de a stabili agenda summitului istoric dintre liderul nord-coreean si Donald Trump, comenteaza AFP. Generalul Kim Yong Chol, sosit de la Beijing potrivit…

- Statele Unite sunt dispuse sa acorde ajutor economic Coreei de Nord in schimbul renuntarii la armele nucleare, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Yonhap. Dupa o intalnire cu omologul sau din Coreea de Sud, Kang Kyung-wha, Pompeo a afirmat ca "daca Coreea…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat, vineri, ca este esential ca statele membre NATO si isi respecte angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru aparare, adaugand ca Germania nu respecta angajamentele pe care si le-a asumat in decembrie 2014, relateaza Politico.eu.

- Locatarul Casei Albe a confirmat astfel informatii de presa potrivit carora seful CIA s-a intalnit intr-o vizita secreta cu liderul nord-coreean la Phenian, inaintea unui summit cu Kim Jong Un. "Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta. Intalnirea a decurs foarte bine…

- Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, inca director al CIA, a avut o intrevedere strict secreta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in timpul sarbatorilor de Pasti, relateaza cotidianul Washington Post in editia de marti, in conditiile in care presedintele Donald Trump a confirmat ca…