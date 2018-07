Oficial SRI, despre informatiile privind ascultarea a 6 milioane de romani: Nu avem resurse pentru asa ceva. In 2004-2016 au fost 16.000 de cetateni

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6 milioane de romani au fost interceptati, in perioada 2005-2016, a anuntat presedintele comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda. Dintre acestia, numai in 2012 a fost interceptat “aproape tot Guvernul”, plus alti 100 de parlamentari “importanti si vocali”. Cifrele pe care le-a prezentat…

- Președintele Comisiei de control SRI, Claudiu Manda, senator PSD, a declarat, miercuri, ca fostul director al Serviciului, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, ar putea fi audiat prin sistemul de videoconferința al MAE.”Am avut o discuție cu vicepreședintele comisiei (Marian…

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a afirmat marti ca saptamana trecuta a fost audiat un fost procuror al DNA cu privire la o speta sesizata in toamna Comisiei, potrivit careia ofiteri ai SRI i-au cerut sa faca perchezitii intr-un dosar al unui presedinte social-democrat de Consiliu…