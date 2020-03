Stiri pe aceeasi tema

- PMP i-a trimis marți premierului Ludovic Orban o scrisoare in care solicita Guvernului masuri ferme pentru protecția medicilor, dupa inchiderea Spitalului Județean Suceava ca urmare a depistarii a peste 50 de medici cu COVID-19. PMP cere Guvernului, prin Ministerul Sanatații, sa ia urgent urmatoarele…

- Avem nevoie de o abordare responsabila din partea Consiliului Judetean Maramures si a presedintelui Gabriel Zetea. In acest moment, exista in fondul de rezerva bugetara, constituit la nivelul judetului, o suma de 3 milioane de lei. Solicit presedintelui Gabriel Zetea ca in sedinta ordinara de saptamana…

- Fondul de rezerva sa mearga pentru combaterea virusului in județ Deputatul Duruș: „Este necesara regandirea prioritaților. Avem nevoie de bani pentru combaterea COVID-19 in Maramureș” Avem nevoie de o abordare responsabila din partea Consiliului Județean Maramureș și a președintelui Gabriel Zetea. In…

- Banii europeni sunt urmatorul lucru la care trebuie sa ne uitam, iar Romania poate accesa 3 miliarde de euro din fondul de 37 de miliarde de euro anuntat recent de Comisia Europeana, strict pentru consecintele COVID-19, a declarat, joi, Radu Burnete, director executiv al Confederatiei Patronale "Concordia".…

- Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, si organizatia neguvernamentala Code for Romania au lansat, luni, 16.03.2020, platforma online COVID 19 Stiri Oficiale stirioficiale.ro .ldquo;Operationalizarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei si digitalizarea Secretariatului…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca se aștepta ca guvernul Orban sa ia deja masuri dupa investirea de sambata și propune executivului un set de masuri. „In aceste zile trebuie sa...

- Guvernul se reunește in ședința in aceasta seara. Pe ordinea de zi: suplimentarea bugetului Sanatații pentru pregatirea spitalelor sa primeasca pacienti cu COVID-19 Executivul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti, printr-o hotarare, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva…

