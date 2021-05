Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Informare si Relatii Publice al Curtii de Apel Pitesti, prin purtatorul de cuvant, judecatorul Ion Rebeca (foto), a emis ieri un comunicat de presa, privitor la introducerea unei aplicații electronice, care va funcționa in prima faza experimental și prin intermediul careia vor fi comunicate…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a ordonat declansarea unei anchete dupa ce o inregistrare audio ce contine afirmatii ale sefului diplomatiei iraniene care critica rolul defunctului general Qassem Soleimani in politica externa a Iranului a ajuns in presa, a declarat marti purtatorul de cuvant…

- Comisia județeana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor – Hunedoara, in ședința condusa prefectul Calin Petru Marian, a validat 230 solicitari in baza Legii nr. 231/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991. La ședința de astazi a participat și…

- PERCHEZIȚII in Alba și alte județe: Operațiune de amploare intr-o ancheta ce vizeaza o firma cu activitate in domeniul protecției la incendiu PERCHEZIȚII in Alba și alte județe: Operațiune de amploare intr-o ancheta ce vizeaza o firma cu activitate in domeniul protecției la incendiu In aceasta dimineața,…

- A. Moldovan: Avem un plus de paturi de terapie intensiva. La niel național va vom spune maine. La nivel de București avem un surplus de 50 de paturi ATI si 140 de terapie intermediara.A. Moldovan: Un alt apel a fost ca și alte spitale sa preia sarcina de a investiga pacienții COVID, pentru a ușura presiunea…

- Reprezentantii Tribunalului Bucuresti au precizat, in urma reactiilor fata de decizia de respingere a cererii DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in Dosarul 10 august, ca hotararea judecatoreasca este adoptata pe baza dispozitiilor legale incidente cauzei si pe baza probatoriului administrat,…

- Ca urmare a unor informatii inexacte vehiculate in spatiul public, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa faca urmatoarele precizari: Proiectul in valoare de 750 milioane de euro de extindere a plajelor de pe litoralul Marii Negre nu este blocat de vreo ancheta a procurorilor DNA si…

- Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanti ai mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind…