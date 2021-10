​OFICIAL Salariul minim în 2022 este de 2550 lei brut. Dispare cel pentru studii superioare Salariul minim în 2022 este de 2.550 lei brut, reprezentând o creștere de 10,8% comparativ cu cel din prezent, conform hotarârii publicate în Monitorul oficial. O persoana platita cu salariul minim va primi în mâna 1.524 lei, adica cu 138 lei mai mult.



De data aceasta nu se va mai ajunge la situația de la începutul anului când, din neatenția Guvernului, salariul minim s-a aplicat de la 13 ianuarie, așa ca unele firme au respectat legea &"la virgula&", în dauna angajaților. Totul din cauza unei greșeli de redactare a Hotarârii.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim in 2022 este de 2.550 lei brut, reprezentand o creștere de 10,8% comparativ cu cel din prezent, conform hotararii publicate in Monitorul oficial. O persoana platita cu salariul minim va primi in mana 1.524 lei , adica cu 138 lei mai mult, potrivit hotnews. De data aceasta nu se va mai…

- Salariul minim pe țara pentru 2022 a fost adoptat, iar salariul minim pentru studii superioare dispare Salariul minim brut pe țara pentru anul 2022 a fost adoptat prin hotarare a Guvernului. Concret, din ianuarie 2022, salariul minim brut pe tara o sa aiba valoarea de 2.550 de lei, valoarea acestuia…

- Guvernul majorat, in sedinta de luni, salarul minim pentru anul 2022, acesta fiins stabilit la valoarea de 2.550 de lei brut. Este vorba despre o crestere bruta de 10,9 la suta, iar peste 1,9 milioane de oameni vor beneficia de aceasta crestere.

- OFICIAL| Salariul minim din Romania va fi 1.524 de lei de la 1 ianuarie 2022. Propunerea Guvernului pentru patronate Salariul minim din Romania va fi 1.524 de lei de la 1 ianuarie 2022. Propunerea Guvernului pentru patronate Incepand de anul viitor salariul minim net va fi de 1.524 lei, cu 138 de lei…

- Propunerea sefului Guvernului de majorare a salariului minim brut cu 8% ar avea un impact nesemnificativ asupra venitului net al unui angajat platit cu salariul minim, comparativ cu cresterea preturilor la energie suportate de salariati, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Blocului National…

- "In acest moment, in Romania sunt 480.000 de locuri de munca disponibile si 200.000 de cereri de locuri de munca inregistrate, ceea ce arata, pe de o parte, ca forta de munca disponibila nu este suficient calificata pentru joburile disponibile si, pe de alta parte, ca nivelul salarizarii in Romania…

- Circa 60% dintre antreprenorii chestionați de Consiliul Național al IMM-urilor din Romania cred ca majorarea salariului minim ar trebui facuta prin reducerea fiscalitații, iar 40% susțin ca taxele - CAS,...

- In condițiile in care rata inflației iși arata “colții”, zeci de mii de salariați din Dolj supraviețuiesc in condițiile in care caștiga salariul minim pe economie. La finele lunii august 2021, zeci de mii de doljeni aveau contracte de munca incheiate cu salariul minim pe economie. Cel puțin așa figureaza…