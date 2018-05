Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a amanat joi, prin ordonanta de urgenta, termenul de la care urmeaza sa aplice amenzi firmelor daca nu au case de marcat cu jurnal electronic. Pentru comerciantii mari si mijlocii, acesta va fi amanat de la 1 iunie la 1 septembrie, iar pentru comerciantii mici de la 1 august la 1 noiembrie.

- Aproximativ 27.000 de firme mari și mijlocii trebuie sa aiba astfel de echipamente funcționale de la 1 iunie, printre acestea fiind, de exemplu, marile lanțuri de retail sau de benzinarii. Chiar daca acestea vor reuși sa le cumpere, nu vor avea timp sa le puna și in funcțiune, proces de asemenea…

- Doar pentru firmele mijlocii și mari Casele de marcat cu jurnal electronic devin obligatorii in 3 saptamani pentru unele firme, dar nu ai de unde sa le cumperi. Casele de marcat cu jurnal electronic și imprimantele fiscale, conectate online la serverele ANAF, devin obligatorii pentru companiile mari…

- Incepand cu 1 iunie contribuabilii mari si cei mijlocii trebuie sa inlocuiasca casele de marcat clasice cu cele care au jurnal electronic, iar de la 1 august regula se aplica si micilor buticari. „Practic, cel mai important pentru reducerea evaziunii fiscale este ca ANAF sa aiba acces la informatii.

- Incepand cu 1 iunie contribuabilii mari si cei mijlocii trebuie sa inlocuiasca casele de marcat clasice cu cele care au jurnal electronic, iar de la 1 august regula se aplica si micilor buticari. „Practic, cel mai important pentru reducerea evaziunii fiscale este ca ANAF sa aiba acces la informatii.…

- Contribuabilii mari si cei mijlocii trebuie sa inlocuiasca de la 1 iunie casele de marcat clasice cu cele care au jurnal electronic, iar de la 1 august regula se aplica si micilor buticari. Guvernul a adoptat in luna august a anului trecut o Ordonanta potrivit careia casele de marcat cu jurnal electronic…

- Utilizarea caselor de marcat echipate cu jurnal electronic, in locul celor cu role jurnal pe suport hartie, va fi obligatorie pentru anumite firme, incepand cu 1 iunie, conform unei ordonante aprobate luna trecuta de Parlament. Implementarea acestei masuri a fost amanata succesiv in ultimul an, in cazul…

- Contribuabilii mari si cei mijlocii trebuie sa inlocuiasca incepand din 1 iunie casele de marcat clasice cu cele cu jurnal electronic, iar din 1 august legea se aplica si in cazul micilor comercianți. ANAF vizeaza prin aceasta lege accesul aproape total la informatiile privind activitatea comerciala…