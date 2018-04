Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei EHF la handbal feminin, dupa o victorie de pus in rama obtinuta pe terenul echipei Lada Togliatti. Formatia pregatita de Bogdan Burcea a castigat in Rusia cu 26-23, dupa ce a pierdut in mansa tur, pe teren propriu, cu 25-23. De fapt, toata saptamana…

- 18 puncte sunt in acest moment intre Manchester City si Liverpool, a doua clasata din Premier League. Formatia antrenata de Pep Guardiola a bifat succesul cu numarul 25 din actualul sezon intern dupa 1-0 cu Chelsea. Unicul gol a fost trecut in dreptul lui Bernardo Silva (46').

- Divizionara secunda antrenata de Vasile Neagu a trecut, astazi, la limita, intr-un meci amical, de formatia de prima liga Astra Giurgiu. Jocul dintre cele doua echipe s-a disputat pe teren sintetic, la Izvorani, si a fost castigat cu 1-0 de formatia de Liga a II-a. Unica reusita a partidei de verificare…

- Lider autoritar in Premier League, Manchester City a parasit intr-un mod rusinos Cupa Angliei, formatia pregatita de Pep Guardiola fiind eliminata in optimile competitiei de Wigan, echipa din liga a treia.

- Biletul zilei Astazi, 3 pronosticuri cat se poate de simple, pentru un nou combo caștigator. Cu doar o singura infrangere suferita in fața propriilor suporteri in acest sezon, Inter este indreptațita sa spere la maximum de puncte din confruntarea cu modesta Crotone. Succesul contra…

- Daniel Sturridge, atacantul lui Liverpool, a fost imprumutat pana la finalul sezonului la West Bromwich Albion, echipa ce se afla pe locul 19 in Premier League, penultimul. Internationalul englez, in varsta de 28 de ani, a fost macinat de accidentari de-a lungul timpului si nu a mai reusit sa se impuna…

- Fostul internațional englez Cyrille Regis a murit la doar 59 de ani! A facut infract și n-a mai putut fi salvat. Cyrille Regis, nascut pe 9 februarie 1958, a murit ieri, la 59 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Nascut in localitatea Maripasoula, din Guiana Franceza, Regis și-a facut un nume in Anglia.…