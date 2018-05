Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat miercuri dorinta de a mentine coordonarea in materie de securitate cu Rusia in Siria, in contextul in care Moscova sprijina atat regimul sirian, cat si pe aliatul sau iranian, ambii inamici ai Israelului, informeaza France Presse, conform agerpres.ro. …

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Presedintele Donald Trump i-a comunicat…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. - continua -

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, ii va intalni in acest weekend pe conducatorii sauditi si israelieni pentru a-i informa asupra proiectelor presedintelui Donald Trump privind acordul nuclear cu Iranul, scrie AFP. Pompeo a sosit sambata la Riad, prima etapa a unui turneu in Orientul Mijlociu…

- Rusia nu considera posibile eventuale schimbari sau adaugiri in acordul international nuclear cu Iranul, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, relateaza Reuters. Zakharova a afirmat de asemenea ca Moscova este profund preocupata de declaratiile facute de…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, luni, ca Moscova si Beijingul au convenit sa blocheze orice incercare a Statelor Unite de a sabota acordul nuclear cu Iranul, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Suntem impotriva revizuirii acestui acord, iar incercarea de a minimaliza ani de…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, luni, ca Moscova si Beijingul au convenit sa blocheze orice incercare a Statelor Unite de a sabota acordul nuclear cu Iranul, relateaza site-ul agentiei Tass.