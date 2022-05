Stiri pe aceeasi tema

- Țarile NATO pot fi „distruse” de Rusia intr-o jumatate de ora in cazul unui razboi nuclear, astfel de opinie ii aparține șefului agenției spațiale ruse, intr-o afirmație provocatoare. Dmitri Rogozin, directorul Roscosmos, este cunoscut pentru declarații șocante, scrie The Independent . Șeful Roscosmos,…

- Șeful Roscosmos, Dmitri Rogozin, da propria definiție a „operațiunii militare speciale” din Ucraina și spune ca țarile NATO pot fi distruse intr-o jumatate de ora in cazul unui razboi nuclear, scrie The Independent. Rogozin spune insa ca nu trebuie ca Rus

- Seful Roscosmos, Dmitri Rogozin, da propria definitie a „operatiunii militare speciale” din Ucraina si spune ca tarile NATO pot fi distruse intr-o jumatate de ora in cazul unui razboi nuclear, scrie The Independent.

- Oficialii ruși incearca sa le ofere in continuare cetațenilor sai increderea ca aceștia nu ar fi in pericol, daca autoritațile de la Moscova vor incepe un conflict nuclear. Șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, spune ca Rusia are nevoie de doar 30 de minute pentru a distruge statele…

- Șeful agenției spațiale ruse Roskomos, Dmitri Rogozin, a declarat ca, in cazul unui razboi nuclear, Rusia va distruge țarile NATO in jumatate de ora, informeaza publicația poloneza Rzeczpospolita, care citeaza profilul de telegram al oficialului rus. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a facut un nou apel, miercuri, la peste o luna și jumatate de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, pentru ca țarile occidentale sa trimite ajutoare militare țarii pe care o conduce. Zelenski spune ca daca Ucraina va cadea, Rusia va gasi noi ținte pentru…

- SUA ar lua in considerare deconectarea Rusiei de la sistemul GPS, fiind cea mai recenta sancțiune vehiculata.Dmitri Rogozin, șeful Roscosmos, a afirmat ca SUA ia in calcul deconectarea Rusiei de la GPS, potrivit Nexta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Rogozin a dezmintit informatiile aparute in media potrivit carora centrele de control al satelitilor din Rusia ar fi fost piratate in contextul invaziei militare ruse in Ucraina si a avertizat cu privire la orice incercari de a face acest lucru, a relatat agentia de presa rusa Interfax.Seful Roskosmos…