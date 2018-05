Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu considera posibile eventuale schimbari sau adaugiri in acordul international nuclear cu Iranul, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, relateaza Reuters. Zakharova a afirmat de asemenea ca Moscova este profund preocupata de declaratiile facute de…

- Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat luni ca s-a inteles cu omologul sau chinez ca Moscova si Beijingul sa incerce sa blocheze orice incercare a SUA de a sabota acordul nuclear cu Iranul, conform agentiei de stat TASS, scrie Reuters. „Suntem impotriva reviziuirii acestor acorduri, consideram…

- În cursul unei convorbiri telefonice, presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa viziteze Statele Unite, a anuntat Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit presei ruse, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Agentiile de presa ruse au relatat miercuri ca administratia presedintelui american Donald Trump ar fi informat ambasada Rusiei la Washington ca Statele Unite nu intentioneaza pentru moment sa impuna noi sanctiuni Moscovei, relateaza Reuters. 'Pot sa confirm ca Statele Unite au informat…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Rusia a salutat miercuri intalnirea din aceasta saptamana dintre presedintele chinez Xi Jinping si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand-o drept un pas important pentru consolidarea schimbarilor pozitive din Peninsula Coreeana, relateaza agentia Reuters, conform agerpres.ro. Ministerul…

- Guvernul din Islanda a anuntat, luni seara, ca va boicota la nivel diplomatic Cupa Mondiala de Fotbal, programata in Rusia, ca reactie la atacul chimic produs in Marea Britanie. Guvernul de la Reykjavik a transmis ca nu intentioneaza sa expulzeze diplomati rusi. In schimb, "toate intalnirile…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…