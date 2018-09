Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Ryabkov, a declarat joi ca Moscova nu va suspenda furnizarea motoarelor de rachete RD-180 catre Statele Unite, in pofida deciziei Washingtonului de a impune noi sanctiuni, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat inca sanctiuni de represalii impotriva Statelor Unite, deoarece Washingtonul nu a introdus inca noi restrictii asupra Moscovei si nu este clar care vor fi acestea, a declarat luni Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Departamentul de…

- Rusia a acuzat sambata Washingtonul ca a permis scurgerea in presa a unei scrisori confidentiale trimise de un inalt responsabil militar rus omologului sau american, documentul continand propuneri privind cooperarea in Siria, transmite AFP. ''Suntem deceptionati de incapacitatea…

- Rusia a acuzat sambata Washingtonul ca a permis scurgerea in presa a unei scrisori confidentiale trimise de un inalt responsabil militar rus omologului sau american, documentul continand propuneri privind cooperarea in Siria.

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite ale Americii (SUA) si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii lor, Donald Trump si Vladimir Putin, relateaza agentia dpa. ''Este important ca SUA si Rusia sa discute una…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, au purtat o discuție telefonica in legatura cu acordul cu Siria, cel de-al cincilea summit al Marii Caspice și relațiile bilaterale dintre cele doua țari, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. ”Cei…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, au purtat o discuție telefonica in legatura cu acordul cu Siria, cel de-al cincilea summit al Marii Caspice și relațiile bilaterale dintre cele doua țari, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova, potrivit…

- Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Ucraina sunt tari ”ostile” Mosovei, considera rusii chestionati in cadrul unui sondaj publicat joi de Institutul independent Levada, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In schimb, potrivit sondajului realizat la sfarsitul lunii mai in randul a 1.600 de…