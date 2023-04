Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pledeaza pentru relatii reciproc avantajoase si de buna vecinatate cu Republica Moldova, dar Chisinaul nu a dat deocamdata semne ca ar fi dispus sa revina la dialogul cu Moscova, a declarat ministrul rus adjunct de externe Mihail Galuzin intr-un interviu acordat vineri canalului de televiziune…

- Administrația președintelui american Joe Biden va oferi Republicii Moldova 300 de milioane de dolari ca asistența in sectorul energetic si va impartași informații cu aceasta țara pe care Rusia incearca sa o destabilizeze.

- Rusia a acuzat din nou Republica Moldova ca trece de la statutul de neutralitate stipulat in Constitutia sa la o "sustinere nesabuita a pozitiei agresive a Occidentului", prin adoptarea de declaratii antirusesti.

- Dupa ce Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a MAE rus, a facut cateva declarații potrivit carora Rusia nu se asteapta ca noul guvern de la Chisinau sa-si schimbe „retorica antirusa” menționand ca duc tara „cu incredere” pe calea Ucrainei, Chișinaul a raspuns noilor amenințari de la Moscova. Declarațiile…

- Rusia ar planifica o lovitura de stat in Republica Moldova, care urmeaza sa fie savarșita cu sprijinul unei „grupari cecene”. Declarația a fost facuta de șeful Consiliului Suprem de Securitate al Ucrainei, Alexei Danilov.In prezent, aceasta „grupare cecena” a fost trimisa in Turcia sub forma de „salvatori”,…

- In ultimele declarații facute, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, da de ințeles ca Rusia ar putea ataca Republica Moldova. Chișinaul a reacționat prompt la comentariile șefului diplomației de la Moscova.