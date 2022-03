Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in a 19-a zi a razboiului declanșat de Rusia contra Ucrainei, chiar daca urma sa aiba loc, in regim de videoconferința, o noua runda de negocieri ruso-ucrainene, bombardamente parca și mai violente ca in alte zile s-au abatut, concomitent, asupra mai multor orașe din Ucraina. La Harkov, relata…

- Sunt 18 zile de cand armata lui Putin a inceput invazia in Ucraina. In cursul nopții au rasunat din nou sirenele in mai multe orașe din Ucraina. Forțele ruse au bombardat in aceasta dimineața Liov și Herson. Sunt explozii și in Ivano-Frankivsk. Suna sirenele, iar oamenii sunt sfatuiți sa se adaposteasca…

- Mai multe coridoare umanitare din orase si sate ucrainene inclusiv din portul asediat Mariupol (sud) vor fi deschise sambata pentru ca civilii sa poata pleca, a anuntat viceprim-ministrul ucrainean Irina Veresciuk.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a promis ucrainenilor, intr-un nou mesaj video transmis marți dimineața, ca nu va parasi Kievul in pofida luptelor care continua, in timp ce rușii au anunțat ca marți vor inceta focul in Kiev, Sumy, Harkov, Chernigov și Mariupol pentru evacuarea civililor.…

- Peste 4.600 de persoane care manifestau fara autorizatie impotriva interventiei militare in Ucraina au fost arestate duminica in aproximativ 60 de orase din Rusia, a indicat ONG-ul OVD-Info, specializat in supravegherea protestelor, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministerul rus al apararii a anunțat sambata ca bombardamentele se vor opri temporar in orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, incepand cu ora 9.00, ora Romaniei, pentru a permite deschiderea de „coridoare umanitare” prin care sa fie evacuați civilii, relateaza Reuters. „Partea rusa anunța o incetare…

- Ministerul Apararii de la Kiev susține ca peste 5.000 de soldați ruși au fost uciși in primele patru zile de lupte din Ucraina, relateaza BBC . Intr-o declarație postata pe Facebook, oficialii ucraineni au declarat ca aproximativ 5.300 de soldați ruși au fost uciși și au susținut ca 191 de tancuri,…

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse, Reuters și news.ro. "Cred ca nu ar…