Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al MAE rus Maria Zaharova a afirmat, referindu-se la declararea ca „personae non gratae” a unor diplomati rusi in Romania, c= n acest caz este vorba despre "un pretext inventat", iar decizia nu va ramane fara un raspuns adecvat, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- MAE a informat, marți, ca zece 10 reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse in Romania au fost declarați personae non gratae in țara noastra. Așadar, nu e vorba despre acțiuni de spionaj, așa cum au fost expulzarile din alte 17 state europene de pana acum. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dat un raspuns uluitor, marți, cand a fost intrebat de ce Romania nu a expulzat niciun diplomat rus, așa cum au procedat toate statele membre ale Uniunii Europene. „O astfel de decizie se comunica cand se ia. Nu e comentata sau explicata nici inainte nici…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dat un raspuns uluitor, marți, cand a fost intrebat de ce Romania nu a expulzat niciun diplomat rus, așa cum au procedat toate statele membre ale Uniunii Europene. „O astfel de decizie se comunica cand se ia. Nu e comentata sau explicata nici inainte nici…

- Romania se pregateste pentru a doua faza de raspuns in criza refugiatilor din Ucraina, care vizeaza protectia acestora, a anunțat, sambata, la Guvern, consilierul de stat in Cancelaria premierului Madalina Turza. Ea a precizat ca vor fi infiintate sase grupuri de lucru „orientate pe zonele nevralgice…

- Cele patru aeronave ucrainene care au aterizat marți dimineața la Iași sunt patru elicoptere configurate pentru misiuni civile și au venit in Romania pentru mentenanța la Airbus Helicopters, județul Brașov, au precizat reprezentanții Ministerul Apararii Naționale (MApN), intr-un comunicat de presa. …

- MApN a anunțat, luni, ca militarii francezi fac ultimele pregatiri pentru a veni in Romania, sosirea trupelor urmand sa aiba loc zilele urmatoare. „Militarii francezi au inceput pregatirea pentru dislocarea in Romania, dupa activarea Forței de Raspuns a NATO”, au transmis reprezentanții MApN pe Facebook.…

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Florin Citu ca, in cazul in care PSD iese de la guvernare, vor fi alegeri anticipate, insa nu considera ca Romania isi permite sa aiba in momentul de fata alegeri anticipate. „Avem doua conceptii diferite, chiar despre lume si viata. Sunt si probleme de fond, dar domnul…